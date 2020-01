L’Istituto “Verdi-Cafaro” vince il bando nazionale “PerChiCrea”

L’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” è uno dei 237 istituti scolastici vincitori del bando nazionale “PerChiCrea” su 2248 candidature presentate.

Con il supporto di Siae e del Mibact e con il partner di progetto Accademia Musicale Federiciana, l’IC “Verdi-Cafaro” sta realizzando un progetto di teatro musicale denominato “VivaVerdi”.

Il progetto si articola in tre moduli formativi:

1. IL MIO AMICO VERDI – laboratorio di teatro musicale

2. VERDI in CANTO – laboratorio di pratica corale con il coro polifonico “FANTASIA DI NOTE”

3. MUSICA MAESTRO! – Laboratorio di pratica orchestrale con l’ORCHESTRA “ANNI VERDI” di flauti violini, chitarre e pianoforte e mira a far conoscere la figura del grande compositore Giuseppe Verdi alle nuove generazioni, attraverso la recitazione, il canto, la musica e l’azione scenica grazie a un lavoro di messa in scena di arie d’opera del grande compositore in chiave moderna, sfruttando i linguaggi musicali contemporanei.

«La finalità è quella di far comprendere agli studenti il messaggio senza tempo di questo tipo di musica che, muovendosi in ambito romantico, pervade coscienze e cuori – spiega con grande soddisfazione il dirigente scolastico Grazia Suriano».