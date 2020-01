Fidelis Andria Handball corsara a Ginosa: è campione d’inverno

La Fidelis Andria Handball si aggiudica il testa-coda della 6^ giornata di campionato di serie B espugnando con il punteggio di 25-37 il campo del Ginosa. Quinta vittoria su 6 partite giocate e primo posto matematico alla fine del girone di andata che si concluderà sabato 1 febbraio, quando la Fidelis osserverà il suo turno di riposo.

Partita dalle due facce, un pò come quella contro il Crotone verrebbe da dire. Oltre all’indisponibilità degli infortunati Colasuonno, Capozza, Esposto e Del Giudice la Fidelis deve rinunciare già al 12’ del primo tempo a Degiorgio infortunatosi dopo un fallo subito da un avversario. Protagonisti a questo punto, per la seconda partita consecutiva, i ragazzini del vivaio andriese che con personalità e maturità disputano una gran partita anche sotto il profilo realizzativo oltre che di sostanza.

Da registrare il primo goal in serie B del quattordicenne Riccardo Cannone che è il sesto ragazzo del settore giovanile Under 15 ad andare a segno nel campionato senior di serie B. Primo tempo caratterizzato peró da troppi errori al tiro per gli andriesi che a fine primo tempo conducono per 9-12. Secondo tempo con maggior cattiveria, più concretezza e meno errori sotto porta. Molti palloni recuperati in difesa con conseguenti ripartenze in prima e seconda fase micidiali valgono l’allungo per la squadra andriese fino al 25-37 finale.

«Partite come queste nascondono sempre insidie-ammette coach Colasuonno – i ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita, soprattutto nel secondo tempo. Per quanto riguarda i nostri giovanissimi talenti hanno riconfermato ciò che di buono hanno fatto vedere col Crotone e li vediamo crescere in maniera importante settimana per settimana. Importante ovviamente il contributo dei “pochi veterani” rimasti in campo come Martucci (9 goal), Cavaliere (7 goal), il francese Chenais(5 goal), Zagaria M.(3 goal) e dei portieri Losciale, Cannone N. e D’ettole.

Ora complice il turno di riposo e due settimane di stop del campionato avremo un mese per preparare la difficile trasferta di Altamura del 22 febbraio e cercheremo di recuperare tutti gli infortunati o quasi».