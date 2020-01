“Ad Andria stoim inguinoit”, associazioni e cittadini scendono in piazza per l’ambiente

I ben 7 sforamenti in 8 giorni delle polveri sottili rilevate dalla centralina dell’Arpa in via Vaccina sono stati il definitivo campanello d’allarme per la qualità dell’aria nella città di Andria.

A rendersi conto che la situazione si aggrava con il passare dei giorni sono i componenti delle associazioni cittadine: 3Place, il Forum Ricorda e Rispetta, e un gruppo spontaneo di cittadini che lunedì pomeriggio si sono radunati in piazza Umberto I, davanti a Palazzo di Città, per manifestare tutta la loro preoccupazione per il netto peggioramento della qualità dell’aria.

Muniti di mascherine e cartelloni hanno voluto dare una scossa alla comunità ed invitare a non essere indifferenti al cospetto di una problematica importante come l’inquinamento dell’aria, provocato in primis dal traffico veicolare e poi dalle sostanze nocive provenienti da incendi illegali, una delle piaghe di questi ultimi anni.

Per continuare nel processo di sensibilizzazione, i componenti del Forum Ricorda e Rispetta di Andria hanno indetto un corteo al quale tutta la cittadinanza è invitata. La manifestazione si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 18 con raduno in Largo Torneo.