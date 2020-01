“Verdi-Cafaro”, didattica innovativa per il rafforzamento delle competenze di base

Ai nastri di partenza i nuovi percorsi formativi rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafari”, a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020:

1. Progetto: “UNA FINESTR@ SUL MONDO” per la scuola dell’infanzia “CARELLA”

2. Progetto “IL MOSAICO DELLE COMPETENZE” per la scuola primaria “VERDI” e secondaria “CAFARO”

«I percorsi consentiranno agli alunni partecipanti – sostiene la Dirigente dott.ssa Grazia Suriano – di rafforzare le competenze di base, valorizzando gli stili di apprendimento e facendo emergere le potenzialità di ognuno affinché tutti possano acquisire saperi utili per proseguire il percorso scolastico».

I percorsi formativi saranno realizzati facendo ricorso ad una didattica innovativa, che si avvarrà della moderna e tecnologica strumentazione degli attrezzati laboratori (linguistico, informatico, matematico, scientifico, biblioteca) di cui la Scuola dispone.

Nello specifico, saranno attivati, a partire da lunedì 20 gennaio 2020, 4 moduli formativi per la scuola dell’infanzia

1. Multimedialità​ “Un click per crescere”​

2. Musica ​“La Fabbrica dei suoni”​​

3. Espressione corporea​ “Il corpo in armonia”​

4. Espressione corporea ​“Emozioni…in movimento”

Per la scuola primaria e secondaria saranno attivati 8 moduli :

1)​ “L’italiano nello zaino” (scuola primaria)

2)​ “Giornalisti in erba” (scuola primaria)

3)​ “Giocare con torri e Re in matematica!” (scuola primaria)

4)​ “Matematica in gioco” – (scuola primaria)

5)​ “Comunicare, inventare, imparare” (scuola secondaria)

6)​ “Giornalisti non si nasce, ma si diventa” scuola secondaria)

7)​ “Scacco…matematicamente“ matematica (scuola secondaria)

8)​ “Matematica …. Mente facile” matematica (scuola secondaria)