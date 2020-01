Polizia Locale, nel 2019 oltre 21mila sanzioni e quasi 5mila punti decurtati dalle patenti

Sono oltre 21mila, in calo rispetto all’anno precedente, le sanzioni che la Polizia Locale di Andria ha elevato nel solo anno 2019 sul territorio cittadino con quasi 5mila punti decurtati sulle patenti. 218 gli incidenti rilevati dal Nucleo di Pronto Intervento del corpo andriese di Polizia con 140 sinistri con feriti fortunatamente nessuno mortale ma due con prognosi riservate. E’ sicuramente l’attività di polizia stradale quella più rilevante per la Polizia Municipale che, in occasione della Festa di San Sebastiano, Patrono del corpo, ha voluto riunirsi in una Santa Messa officiata dal Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi.

Quasi 15mila le sanzioni per violazioni obblighi e divieti in città mentre sono 436 le multe per omesse revisioni ed oltre 1000 le sanzioni per violazioni della segnaletica stradale. 35 quelle comminate pe ril mancato uso di casco sui motorini e quasi 3mila quelle per divieto di fermata e di sosta dei veicoli. Particolarmente importante anche l’attività di segreteria con 5200 protocolli gestiti ed oltre 6mila atti notificati. Sono 325, invece, i veicoli di provenienza furtiva rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari. Per la Polizia Annonaria, invece, sono 454 le ispezioni ad attività commerciali su aree private e pubbliche, 73 sanzioni per vendita abusiva o irregolare, 13 sequestri amministrativi di merce e 115 multe per occupazione abusiva di sede stradale. 23 le multe per pubblicità abusiva.

La Polizia Giudiziaria, invece, ha indagato 54 persone ed altre 38 su delega dell’autorità giudiziaria. Per la Polizia Edilizia, poi, sono stati 150 i sopralluoghi e le verifiche sui cantieri edili e 70 le verifiche su fabbricati fatiscenti. 20 i soggetti denunciati e 19 le denunce per abusivismo. L’attività di Polizia Ambientale, infine, ha previsto 139 accertamenti per presenza amianto, 675 segnalazioni di inconvenienti igienico per suoli incolti, 428 sopralluoghi per accertare l’ottemperanza di diffide dirigenziali per motivi di igiene e 31 accertamenti per inquinamento acustico, odori, fumi ed antenne.