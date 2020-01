“Lo Scrivano”, un racconto attuale scritto oltre 160 anni fa: successo per il progetto dell’Alfa Teatro

Un racconto che ha oltre 160 anni di vita ma che descrive una contemporaneità spesso disarmante. E’ “Lo Scrivano”, un adattamento teatrale di uno dei più famosi racconti di Herman Melville andato in scena nello scorso weekend, dopo circa cinque mesi di preparazione, all’interno dell’auditorium “Mons. Di Donna” ad Andria a cura dell’Alfa Teatro con la regia di Tito Del Gaudio.

Una storia di Wall Street come tante vissute quotidianamente oggi. Una storia che come tale ha previsto diverse difficoltà di adattamento per uno spettacolo teatrale.

Un cast formato da attori non professionisti, come nell’idea dell’Alfa Teatro, che mette in scena una rappresentazione teatrale in italiano e che potrà esser esportata anche al di fuori della città di Andria. Una decina tra attori e tecnici impegnati per una complessità organizzativa che parte dai luoghi e cioè dalla mancanza di un vero e proprio teatro.

La storia di Bartleby sarà comunque replicata nelle prossime settimane. A stupire ed a far comprendere quanta necessità vi sia nella città di Andria di spazi disponibili per teatro e cultura, è stata l’ampia partecipazione di pubblico.

Il servizio di News24.City.