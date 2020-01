Il centro antiviolenza Riscoprirsi riparte con le sue attività, appuntamento il 24 gennaio

Nel 2019 il Cav Riscoprirsi ha festeggiato il suo decimo compleanno. Un momento importante che ha portato con sé la volontà delle socie di fermarsi a riflettere su quanto accaduto in questi anni, sul proprio operato, sulla rete dei servizi, ed è proprio da tale analisi si partirà durante l’evento del 24 gennaio, alle 9.30 presso la Sala Convegni dell’Hotel Cristal Palace, per riflettere sul passato ma soprattutto per riflettere insieme sul presente, visto che oggi, al contrario del passato, i centri antiviolenza hanno delle caratteristiche e un ruolo istituzionale ben stabiliti dalla normativa regionale e nazionale.

«Riteniamo che sia necessario fare un approfondimento su questioni di metodo dei centri antiviolenza, sul loro ruolo nelle reti territoriali dei servizi, provando ad individuare risorse e criticità a cui far fronte, confrontandoci con varie realtà italiane – sottolinea il Cav Riscoprirsi -. Referenti di 5 università italiane operanti da diversi anni sul campo, esponenti della rete dei servizi territoriali locali e lontani, in un ottica multidisciplinare e multiprofessionale, che si confronteranno, ognuno dal proprio punto di vista e secondo le proprie esperienze sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza, nelle sue varie forme, con l obiettivo del confronto costruttivo. Tutto ciò al fine di migliorare sempre più le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza ad oggi poste in essere a livello territoriale. L’evento è organizzato dal centro antiviolenza riscoprirsi insieme all’associazione avvocati andriesi, nell’ambito delle attività del programma antiviolenza sfera, finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dall’ambito territoriale di Andria, con il patrocinio di ordine psicologi puglia, Croaspuglia, ordine avvocati di Trani e relativo cpo, associazione italiana di Criminologia e dall’associazione italiana di Criminologia».

Per gli avvocati sono stati riconosciuti 6 crediti formativi. È possibile iscriversi tramite il sistema Riconosco.

È stato richiesto accreditamento per assistenti sociali al croaspuglia (in fase di definizione). L’evento è rivolto a referenti dei servizi territoriali pubblici e privati, ma anche a studenti e a tutti coloro che sono interessati all’argomento. Per questioni organizzative è gradita prenotazione inviando mail a riscoprirsi.andria@gmail.com specificando nome, cognome, professione e eventuale ente di appartenenza.