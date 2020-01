Il 2019 della “Municipale”, Zingaro: «Con il sacrificio gli agenti cercano di rispondere a tutte le richieste»

«Ogni agente impegnato sul territorio ricopre un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini, in tempi particolarmente difficili». Così il vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Mansi, ha ricordato l’importante compito svolto dalla Polizia Locale. Lo ha fatto nel corso della Santa Messa celebrata, questa mattina, nel Santuario del Santissimo Salvatore, in occasione della festa di San Sebastiano, Patrono del Corpo della Polizia Locale, che ricorre oggi.

La ricorrenza coincide tradizionalmente con il momento dei bilanci per la Polizia Locale e con il resoconto delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno. I numeri del 2019 parlano di oltre 21mila sanzioni comminate ai trasgressori del Codice della Strada.

218 invece gli incidenti registrati nel territorio di Andria: nessuno fortunatamente mortale.

Tra gli interventi più numerosi effettuati dagli agenti, quelli seguiti alle diverse segnalazioni dei cittadini sui cattivi odori nell’aria e sugli incendi nelle campagne: due fenomeni sempre più preoccupanti ma l’attenzione della Polizia Locale rimane alta.

Il servizio.