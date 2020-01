Sport Week: blitz esterni per Pallavolo, Virtus e Fidelis Handball

Scatto salvezza per la Florigel Pallavolo Andria che passeggia sul campo del Gioia ultimo in graduatoria, vince anche l’Audax dopo una dura lotta contro un indomito Bitetto. Notte fonda per Fidelis e Futsal nuovamente sconfitte, torna al successo la Virtus con il blitz a Stornarella. Resta in testa la Fidelis Handball corsara a Ginosa, cocente battuta d’arresto a Monte Sant’Angelo per la Pallacanestro.

Nel dettaglio i risultati:

CALCIO

– FIDELIS ANDRIA – Gladiator: 0-2 (Serie D)

– Stornarella – VIRTUS ANDRIA: 2-3 (Prima Categoria)

CALCIO A 5

– Futbol Cinco Bisceglie – FLORIGEL FUTSAL ANDRIA: 7-4 (Serie C1)

VOLLEY

– Volley Gioia – FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA: 0-3 [17-25, 22-25, 13-25] (Serie B)

– AUDAX VOLLEY – Pianeta Sport Bitetto: 3-2 [25-21, 26-28, 25-14, 21-25, 17-15] (Serie D)

– AGRIMAG ANDRIA – Intrepida Volley: 0-3 [20-25, 16-25, 21-25] (Prima Divisione)

PALLAMANO

– Ginosa – FIDELIS ANDRIA HANDBALL: 25-37 (Serie B)

– GYMNICA SVEVA: riposa (Serie B)

BASKET

– Nuovo Basket Monte Sant’Angelo – PALLACANESTRO ANDRIA: 68-69 (Prima Divisione)