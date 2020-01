Serie D, LIVE Fidelis Andria – Gladiator 0-2

QUESTA PAGINA SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI 120 SECONDI

Gara da dentro o fuori per la Fidelis Andria quella al “Degli Ulivi” contro il Gladiator. Uno scontro salvezza come tutti quelli che la squadra di Favarin affronterà nelle prossime settimane in casa. Esordio dal primo minuto in campo per Langone a centrocampo mentre possibilità da titolare anche per Volzone in porta. Torna titolare anche Zingaro sulla fascia destra mentre a sinistra c’è Nannola. Solo panchina per Sambou. Favarin squalificato al suo posto Langella. Anche in casa Gladiator squalifica per il tecnico Borrelli sostituito dal preparatore dei portieri Credendino. Il 4-3-3 con Del Sorbo, Sorrentino e Troianello in avanti.

Dopo sei minuti di recupero finisce nel silenzio irreale del “Degli Ulivi” il match con la vittoria del Gladiator per due a zero.

47′ GOL GLADIATOR – Errore in disimpegno della difesa biancazzurra e spunta Di Paola che sigla il raddoppio a tu per tu con Volzone.

44′ GOL GLADIATOR – Rekik da sinistra tocca quel tanto che basta la palla per mettere fuorigioco l’intervento di Zingaro e Volzone e siglare il gol del vantaggio.

39′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Porcaro imbeccato su calcio di punizione da Iannini colpisce di testa ma la palla è a lato di un soffio.

36′ CAMBIO GLADIATOR – Dentro Prevete al posto di Di Pietro.

28′ CAMBIO GLADIATOR – Fuori Sorrentino dentro Rekik.

22′ DOPPIO CAMBIO – Fuori Palazzo per la Fidelis dentro Tedesco mentre nelle fila del Gladiator fuori Ziello dentro Capone.

21′ ANDRIA AVANTI – Montemurro calcia dal limite ma la palla è centrale.

15′ AMMONIZIONE GLADIATOR – Fusco per perdita di tempo finisce tra i cattivi.

11′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Montemurro crossa da sinistra e Nannola di testa anticipa tutti ma la palla è di un soffio alta.

10′ ANDRIA PERICOLOSA – Montemurro di testa sugli sviluppi di un corner di poco a lato.

8′ CAMBIO GLADIATOR – Fuori Sorrentino dentro Di Finizio.

7′ CAMBIO ANDRIA – Fuori Langone al suo posto in campo Sambou.

7′ ANDRIA AVANTI – Nannola raccoglie un cross di Palazzo e calcia nel cuore dell’area di rigore ma troppo debolmente.

5′ GLADIATOR AVANTI – Di Paola si libera bene e calcia dal limite ma la sfera è di poco a lato.

PARTITI

Dopo cinque minuti di recupero finisce il primo tempo sullo 0 a 0.

44′ AMMONIZIONE GLADIATOR – Grimaldi finisce tra i cattivi.

40′ AMMONIZIONE GLADIATOR – Di Paola fallo su Lanzolla ed è giallo.

36′ CAMBIO GLADIATOR – Fuori Del Sorbo dentro Di Paola.

34′ ANDRIA OCCASIONISSIMA – Bello scambio in velocità con Palazzo e Nannola nel cuore dell’area di rigore supera Fusco ma la sfera è leggermente angolata e finisce sul fondo.

21′ ANDRIA PERICOLOSA – Yeboah dopo un pallone riconquistato da Palazzo calcia potente ma centrale nel cuore dell’area di rigore e Fusco respinge.

15′ AZIONE INSISTITA ANDRIA – Lunga azione sviluppata da destra a sinistra ed il tiro di Langone è deviato in corner dall’intervento di un difensore.

12′ AMMONIZIONE ANDRIA – D’Orsi commette fallo su Sorrentino e finisce tra i cattivi.

10′ GLADIATOR AVANTI – Su uno spiovente da calcio piazzato è Di Pietro a colpire di testa ma Volzone fa buona guardia.

6′ AMMONIZIONE ANDRIA – Montemurro commette fallo su Sall ed è giallo per il direttore di gara.

3′ ANDRIA PERICOLOSA – Nannola dal limite ci prova con un tiro però troppo schiacciato che finisce sul fondo.

PARTITI