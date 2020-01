Ok al taglio delle tasse: da luglio buste paga più alte per i lavoratori

Le buste paga dei lavoratori da luglio 2020 saranno più alte grazie al taglio sulle tasse. Con i 3 miliardi stanziati nella Manovra 2020, il Governo giallo-rosso ha deciso di aumentare gli stipendi per circa 16 milioni di lavoratori dipendenti.

Ci saranno un aumento di 240 euro all’anno per chi già aveva diritto al vecchio bonus Renzi. Per i redditi lordi compresi tra 26.000 e 28.000 euro ci saranno 1.200 euro in più l’anno, pari a 100 euro al mese, mentre chi guadagna fino ai 35.000 euro percepirà un beneficio di 960 euro annui, pari a 80 al mese.

Ci sarà una rimodulazione degli 80 euro per chi ha un reddito lordo tra 35.000 e 40.000 euro all’anno. Inoltre, ci sarà la possibilità di ricorrere, dai 28 mila euro in su, alla detrazione fiscale così che l’aumento sia reale e percepito nelle tasche dei lavoratori.

Dal 2021 il costo del lavoro scenderà ulteriormente perché lo stanziamento di risorse a questo scopo salirà a 5 miliardi e sarà operato un taglio delle tasse ancora più corposo.