“Liturgia della Parola” il 25 gennaio ad Andria in Cattedrale

Con la Lettera Apostolica “Aperuit illis” dello scorso 30 settembre, Papa Francesco ha istituito la “Domenica della Parola di Dio” con l’intento che essa “possa far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con la Sacra Scrittura” stabilendo che “la III domenica del tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione e divulgazione della Parola di Dio”. Significativa risulta la collocazione temporale della Domenica della Parola in un periodo dell’anno che invita a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani.

Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria, ha sottolineato che: «In questo primo anno, detta Celebrazione che concluderà nel contempo la Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani, sarà unica in diocesi e sono invitati ad essere presenti sacerdoti, religiosi/e, diaconi e fedeli laici di Andria, Canosa e Minervino Murge. La Liturgia della Parola che vivremo il 25 gennaio sarà incentrata sul libro di Neemia che descrive il commovente momento del ritorno del popolo d’Israele in patria, dopo l’esilio babilonese, segnato in modo significativo dalla lettura del libro della Legge».

«Nelle Celebrazioni Eucaristiche che si vivranno, invece, in diocesi domenica 26 gennaio 2020 -ricorda don Gianni Massaro, Vicario Generale della Diocesi- il Vescovo invita sacerdoti, religiosi e diaconi a tener presenti ed attuare alcune indicazioni finalizzate a porre la Parola di Dio al centro della vita della comunità: evidenziare l’ambone quale spazio della proclamazione della Parola di Dio; intronizzare il testo Sacro; prima della proclamazione della Parola di Dio, dare il mandato ai lettori; benedizione con l’Evangelario, dopo la proclamazione del Vangelo, facoltà concessa dal Vescovo a tutti i celebranti».