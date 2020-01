La Football Academy Andria si qualifica ufficialmente come Scuola Calcio

Un sogno che si realizza giorno dopo giorno, una realtà sempre più radicata nel territorio e pronta ad affrontare sfide sempre più importanti, una su tutte formare i calciatori del domani. La Football Academy Andria si qualifica Scuola Calcio riconosciuta da Lega Nazionale Dilettanti e FIGC, un traguardo raggiunto in pochissimo tempo se si considera che l’anno di fondazione della società giovanile della famiglia Di Bari è il 2018.

Tanta voglia di stupire e far divertire i propri giovani. La Football Academy Andria, per far questo, si è affidata alla sua stretta collaborazione con l’Atalanta, nota società della Serie A italiana, tra le più prolifiche in Europa in termini di Settore Giovanile. Una guida esperta ed affidabile, dunque, proprio come Paolo Di Bari, Presidente della Football Academy, che alla formazione dei suoi tecnici ci tiene in quanto caposaldo importante per far crescere la sua realtà giovanile e sui piccoli talenti.

Il servizio.