Florigel Pallavolo Andria, scatto salvezza: soffre ma vince contro Loreto

Ci sono voluti 5 set alla Florigel Pallavolo Andria per avere la meglio su un buon Loreto arrivato in Puglia per rendere difficile la vita ai locali che non hanno mai mollato, anche nei momenti di grande difficoltà del 2° e 3° set. Conquistati dalla compagine andriese due punti importantissimi per la classifica che li lancia verso le ultime due gare del girone di andata contro Gioia del Colle e Paglieta, posizionate nella parte bassa della classifica. Per alcune indisposizioni il coach Castellaneta schiera per l’inizio della gara l’inedita diagonale con Bernardi alla regia e Cripezzi G. opposto, al centro la coppia Porro e Palmisano, di banda Incampo e Caldarola, libero Utro.

Primo set corre liscio con la Florigel che sfrutta l’avvio sottotono degli ospiti per piazzare un break cospicuo fino al 25 a 14 finale. Altra cosa il secondo con gli ospiti che smaltite le fatiche della trasferta iniziano a giocare rispondendo agli attacchi dei padroni di casa, riuscendo a difendere meglio e a sfruttare qualche imprecisione degli stessi. Alcuni errori in attacco permettono ai marchigiani di rompere l’equilibrio e di aggiudicarsi il set con il finale di 25 a 17. Terzo set sulla scia del secondo con gli andriesi in difficoltà e i marchigiani che recuperano l’iniziale svantaggio, lasciano sul posto gli andriesi che calano vistosamente, conquistano anche il terzo con il parziale di 25-13. Coach Castellaneta chiama agli straordinari i suoi ragazzi optando alcuni cambi che rinvigoriscono l’azione andriese mettendo in difficoltà la difesa ospite, gara intensa con gli andriesi che conquistano meritatamente il tiebreak, finale 25 a 22. Nel tiebreak è la battuta efficace della Florigel a fare la differenza che permette di costruire un vantaggio di sicurezza contro il Loreto, finale 15 a 12.

Le parole del coach Castellaneta: «Con Loreto è stata una gara dai molteplici e diversi volti. Nel primo set siamo riusciti a condurre con una certa tranquillità, nel secondo e terzo, invece, abbiamo subito il loro rientro, facendo fatica in side out, nel quarto e nel quinto abbiamo espresso un buon gioco mettendo ordine soprattutto in ricezione. Sono molto soddisfatto della reazione negli ultimi due parziali e, ancora una volta, siamo riusciti a sopperire come squadra all’assenza di alcuni atleti. Ancora una volta una vittoria di squadra».

Prossimo turno per la Florigel sul parquet del “Pala Kouznestov” di Gioia del Colle, sabato 18 gennaio alle ore 19.30 per disputare la gara valevole per la 12^ giornata.

FLORIGEL ANDRIA vs SAMPRESS LORETO 3-2 (25-14, 17-25, 13-25, 25-22 e 15-12)

Classifica – Campionato Nazionale Serie B girone E – 11^ giornata di andata

Bari 24; Pineto 22; Turi 20; Osimo 20; Ancona 19; Macerata 19; Lucera 19; Loreto 15; FLORIGEL ANDRIA 13; Foligno 13; Paglieta 7; Gioia del Colle 7; Terni 0.