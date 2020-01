Bimba di 10 anni investita in viale Pietro Nenni all’uscita da scuola: in codice rosso al “Bonomo”

Una bimba di 10 anni è stata investita questo pomeriggio all’uscita da scuola in viale Pietro Nenni nella periferia della città di Andria. L’autovettura, una Yaris, si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Sulle cause del sinistro indaga il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale giunto sul posto dopo pochi minuti assieme ad una equipe sanitaria del 118 che ha trasferito la piccola in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Sono in corso accertamenti nel nosocomio andriese. Malore anche per la mamma della bambina subito dopo l’accaduto.

Da una primissima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia della mamma all’uscita dal plesso scolastico “Aldo Moro”, presente nelle vicinanze, quando mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dell’extramurale è sopraggiunta l’autovettura che non è riuscita ad evitare l’impatto con la bambina.