Audax Andria, il 2020 comincia bene: vittoria a Barletta per 3 set a 0

Nel programma della 9^ giornata del campionato di serie D di pallavolo femminile spicca, tra tutti, il derby della Bat tra le azzurre dell’Audax e l’A.s.d. Volley Barletta, nella gara di sabato 11 gennaio presso il Palasport “Marchiselli” della Città della Disfida.

Consapevoli di iniziare il 2020 contro un’avversaria alla portata, le ragazze di mister Licia Romano e Fabio Spescha non deludono le aspettative della vigilia e portano a casa 3 punti importantissimi in chiave salvezza.

Primo set che vede protagoniste le padrone di casa che partono forti e staccano un buon vantaggio: le andriesi, con un approccio sbagliato e molta superficialità, rincorrono le avversarie fino ai punti finali della frazione, quando finalmente riescono a recuperare e a vincere di misura il set (25-27).

Di qui la scossa. L’andamento del primo set serve a spronare le atlete federiciane che, con caparbietà, cattiveria e un atteggiamento determinato (assenti non giustificati fino a quel momento), portano la partita a casa in maniera agevole e tranquilla, come testimoniano i rimanenti parziali del secondo e terzo set (13-25) e (15-25).

L’A.s.d. Volley Barletta ha molto da migliorare: gli errori, spesso anche banali, aumentano durante tutto l’incontro e la squadra subisce un vero e proprio crollo finale. Il gioco messo in atto contro le andriesi non rispecchia le proprie reali capacità ed aspettative: c’è ancora tanto da lavorare.

“Il nostro muro difensivo è risultato determinante, l’avversario non ha avuto modo di impensierirci più di tanto” – ha affermato Licia Romano, allenatrice dell’Audax.

“Vedendo gli ultimi risultati maturati sul campo, la squadra sta rispondendo nella maniera migliore e con la giusta consapevolezza. Attualmente ci troviamo oltre le previsioni di inizio stagione” – ha poi concluso.

L’Audax Andria sale a quota 14 punti e 6° posto in classifica, a pari merito con l’Asem Bari; la Volley Barletta è sempre più ultima con 5 punti.

Prossimo avversario, il Pianeta Sport Bitetto, squadra penultima in classifica con soli 7 punti: l’appuntamento è sabato 18 gennaio alle ore 18.30 presso il Polivalente di via delle Querce di Andria, in una gara accessibile e che offre altri 3 punti vitali per le andriesi.