La Fidelis Andria Handball vince con i suoi giovani talenti: 26-18 alla Pallamano Crotone

La quarta vittoria su 5 partite giocate che ha visto come protagonisti i giovanissimi ragazzi del settore giovanile della Fidelis Andria Handball che hanno battuto 26-18 la Pallamano Crotone. Vittoria sudata ma alla fine meritata nonostante gli infortuni del capitano Colasuonno, Degiorgio, Losciale e la squalifica di Zagaria. La squadra di coach Colasuonno sfodera una prestazione superlativa nel secondo tempo protagonisti sono i ragazzini del settore giovanile andriese. I quattordicenni Zagaria A. (2 goal), Guglielmi (3 goal), Terlizzi (2 goal), Santovito (3 goal) e il tredicenne Dentico (1 goal) chiamati in causa sin da metà primo tempo con una difesa profonda e aggressiva e uno spettacolare gioco veloce mettono un importante divario portando il risultato sul 26-18 finale.

«Sono orgoglioso dei nostri Under 15. Sono stati decisivi nel momento del bisogno e hanno dimostrato che il livello della serie B li sta molto stretto. Dall’altro lato peró sono dispiaciuto per gli infortuni che speriamo di recuperare quanto prima». Il prossimo impegno della squadra andriesi sarà sabato 18 Gennaio in trasferta a Ginosa.

FIDELIS ANDRIA HANDBALL – PALLAMANO CROTONE: 26-18

FIDELIS ANDRIA HANDBALL: Martucci 6, Degiorgio 5, Santovito 3, Guglielmi 3, Chenais 2, Colasuonno 2, Terlizzi 2, Zagaria 2, Dentico 1, Cavaliere, Capozza, Cannone R., Losciale, Cannone N., D’Ettole. All.: Colasuonno Riccardo

PALLAMANO CROTONE: Mariano 7, Gentile 4, Giaquinta 4, Ferraiuolo 1, Lucente 1, Gallucci 1, Berlingeri, Caligiuri, Cortese, Lo Guarro. All.: Cusato Antonio

Arbitri: Lorusso P. – Strippoli A.