Scatta l’appello per un cittadino andriese: urgente necessità del trapianto di midollo

Da alcuni giorni le associazioni Admo Andria e Onda d’Urto Onlus hanno lanciato un appello per un giovane cittadino andriese, colpito da un brutto male come la leucemia, che necessita il prima possibile del trapianto di midollo osseo.

E’ partita dunque la ricerca di un midollo osseo compatibile e quindi la sensibilizzazione per la donazione. Per effetuarla bisogna primo di tutto eseguire la tipizzazione. Queste tutte le info utili pubblicate dall’Admo di Andria:

1) informarsi (per evitare che ci siano solo un numero di tipizzati e non effettivi donatori);

2) ci sono dei prerequisiti per cui uno può iscriversi al registro donatori di midollo (https://admo.it/)

3) la donazione è anonima, volontaria e gratuita (e non è possibile decidere per chi donare)

4) per effettuare la tipizzazione occorre prenotarsi chiamando il Centro Trasfusionale di Andria al numero 0883/299356;

5) è possibile effettuare il prelievo solo il mercoledì e giovedì in fasce orarie prestabilite.

Ricordiamo anche i requisiti basilari:

– età compresa tra 18 e 35 anni compiuti

– peso corporeo di minimo 50 kg

– godere di buona salute