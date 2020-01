Primarie centrosinistra: Emiliano vince nella Bat con 3750 voti, affluenza in calo

Emiliano vince in Puglia le primarie di centrosinistra e si candida ufficialmente nella corsa alle elezioni regionali in programma quest’anno. Sono 56.773 i voti a suo favore, circa il 70% delle preferenze. In totale, hanno votato in Puglia in oltre 80 mila. Unica pecca è l’affluenza: nelle primarie di centrosinistra del 2014 i pugliesi al voto furono circa 140 mila, un dato in netta discesa nel 2020.

Il Governatore di Puglia uscente si conferma come preferito anche nella Provincia Barletta-Andria-Trani con 3750 voti a suo favore, mettendo alle spalle Elena Gentile (558 voti), Amati (279), e Palmisano (95). Schede nulle/bianche 97. Un vero e proprio plebiscito dunque per Emiliano sui 4779 voti totali. Anche nella Bat affluenza in netto calo rispetto al 2014, quando a votare furono 10.297. In sostanza nel 2020 sono andati a votare meno della metà del 2014.

Entrando nello specifico, Emiliano è stato il più votato a Margherita di Savoia (768 voti), seguita da Barletta (687), Andria (682), e Trani (593). Tra i dati più interessanti Elena Gentile si piazza al secondo posto delle preferenze in tutte le città della Bat, tranne una: a San Ferdinando di Puglia l’ex euro parlamentare è prima nelle preferenze con 249 voti, Emiliano secondo con 155.

Ecco il dettaglio:

I risultati della BAT – 4779 al voto

– Andria: Emiliano 682 Gentile 77 Amati 18 Palmisano 15

– Barletta: Emiliano 687 Gentile 53 Amati 30 Palmisano 7

– Bisceglie: Emiliano 481 Gentile 34 Amati 96 Palmisano 26

– Canosa: Emiliano 109 Gentile 13 Amati 5 Palmisano 2

– Margherita di Savoia: Emiliano 768 Gentile 19 Amati 23 Palmisano 7

– Minervino Murge: Emiliano 115 Gentile 39 Amati 8 Palmisano 6

– San Ferdinando: Gentile 249 Emiliano 155 Amati 57 Palmisano 8

– Spinazzola: Emiliano 49 Gentile 16 Amati 3 Palmisano 2

– Trani: Emiliano 593 Gentile 41 Amati 34 Palmisano 21

– Trinitapoli: Emiliano 111 Gentile 17 Amati 5 Palmisano 0