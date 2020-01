Nuova Andria e Istituto “Imbriani-Salvemini” presentano il polo di calcio femminile

Davide Suriano

Il mio nome è Davide Suriano, nato a Ruvo di Puglia il 19 maggio nel 1992. Sono laureato in Scienze della Comunicazione, titolo ottenuto presso l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari dopo tre anni di formazione. A luglio 2018 ho conseguito la Laurea di II livello in Scienze dell’Informazione Editoriale Pubblica e Sociale presso l’Università del capoluogo pugliese. Aspirante giornalista, da oltre due anni offro il mio contributo alla redazione di Andria.news24.city e, più in generale, a tutto il network News24.city. Precedentemente ho collaborato con le redazioni del Domani Andriese e Andriaviva.