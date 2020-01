Annalisa Marzulli è medaglia di bronzo agli assoluti italiani di Lotta Femminile

Un risultato che sa di rivincita personale. Annalisa Marzulli, lottatrice andriese, conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Femminile. L’atleta federiciana, classe 97′ e iscritta alla Judo Trani, torna dunque sul podio ad Ostia, sede della competizione. Annalisa si è imposta nella finale terzo posto della categoria Seniores, Lotta Stile Libero.

Un traguardo importante per la lottatrice andriese dopo tante difficoltà legate ad un infortunio che l’ha costretta a rallentare la sua carriera in ascesa. Ora Annalisa torna a riassaporare il podio dopo tanti sacrifici, uno di questi il suo trasferimento a Torino dove si è allenata duramente con il Cus del capoluogo piemontese. La medaglia di bronzo di Ostia è la sua vittoria più importante in questo momento della sua carriera.

Menzione anche per Sara Pellegrini, atleta tranese della Judo Trani, che conquista la medaglia d’argento nella sua categoria. Vittoria finale solo sfiorata. Nella categoria maschile, 5° posto per un altro iscritto, Fabio Carbone. Il 2020 della Judo Trani, dunque, comincia decisamente bene.

Nicola Loprieno, maestro e guida della Judo Trani, ha commentato così: «Complimenti a tutti per l’impegno e la costanza che mostrate durante tutto l’anno sportivo e non solo in gare importanti come queste. Grazie a tutti per l’emozione che puntualmente riuscite a trasmettermi in questi importantissimi eventi. Sono fiero di voi. Ringrazio anche il nostro collaboratore tecnico Tommaso Cilardi per il supporto che riesce a dare a tutto il movimento lotta della Judo Trani».