Sport Week: due punti d’oro per la Florigel Pallavolo Andria, la Fidelis Handball schianta il Crotone

Weekend positivo per Florigel Pallavolo Andria e Fidelis Andria Handball che vincono le rispettive sfide casalinghe, primo successo stagionale per la Pallacanestro Andria, notte fonda per Virtus Andria e Futsal sconfitte tra le mura amiche. Primo stop stagionale per la San Valentino Volley, male la Gyminica in trasferta. Audax vittoriosa nel derby di Barletta.

Nel dettaglio i risultati:

CALCIO

– Audace Cerignola – FIDELIS ANDRIA: 6-3 (Serie D)

– VIRTUS ANDRIA – Atletico Acquaviva: 1-2 (Prima Categoria)

CALCIO A 5

– FLORIGEL FUTSAL ANDRIA – New Team Putignano: 3-4 (Serie C1)

VOLLEY

– FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA – Sampress Loreto: 3-2 [25-14, 17-25, 13-25, 25-22, 15-12] (Serie B)

– Volley Barletta – AUDAX VOLLEY: 0-3 [25-27, 13-25, 15-25] (Serie D)

– Sportilia Bisceglie – AGRIMAG ANDRIA: 3-1 [25-19, 23-25, 25-21, 25-18] (Prima Divisione)

PALLAMANO

– FIDELIS ANDRIA HANDBALL – Pallamano Crotone 26-18 (Serie B)

– Terranova – GYMNICA SVEVA: 31-21 (Serie B)

BASKET

– PALLACANESTRO ANDRIA – Santa Chiara Manfredonia: 70-63 (Prima Divisione)