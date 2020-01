Serie D, LIVE Cerignola – Fidelis Andria 6-3

QUESTA PAGINA SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI 120 SECONDI

Da un lato la necessità di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona rossa, dall’altro la voglia di continuare a risalire la classifica frutto di otto risultati utili consecutivi. E’ la Fidelis Andria di scena contro l’Audace Cerignola. Langella in panchina con Favarin squalificato, affida a Forte la sostituzione di Porcaro e Piperis al posto di Montemurro. In avanti Palazzo e Yeboah. La risposta per Vincenzo Feola è affidata al 4-2-3-1 con Rodriguez unica punta ed alle sue spalle il trio Marotta, Longo e Sansone.

FINITA, il Cerignola vince 6 a 3 in una gara pirotecnica.

44′ CERIGNOLA AVANTI – Loiodice fa tutto bene si libera e calcia potente con Segantini che salva tutto in corner.

39′ CAMBIO CERIGNOLA – De Cristofaro lascia il posto a Muscatiello.

38′ GOL CERIGNOLA – Azione da sinistra con un cross da sinistra che la difesa respinge corto ed al volo De Cristofaro calcia battendo Segantini.

36′ GOL ANDRIA – Stranges viene perfettamente imbeccato da Yeboah e nel cuore dell’area di rigore sigla il terzo gol per la Fidelis.

31′ CAMBIO ANDRIA – Tedesco in campo al posto di Palazzo

29′ AMMONIZIONE ANDRIA – Palazzo finisce tra i cattivi per un fallo a centrocampo.

26′ CAMBIO CERIGNOLA – Entra Caiazza esce Longo.

22’ CERIGNOLA PERICOLOSO – Loiodice cross da sinistra e colpo di testa di Longo che coglie la traversa con un colpo di testa e sulla respinta De Cristofaro la mette a lato.

20′ CAMBIO CERIGNOLA – Fuori Marotta ed al suo posto in campo ci va Loiodice.

15′ CAMBIO CERIGNOLA – Esce Sansone dentro Di Cecco.

13′ DOPPIO CAMBIO ANDRIA – Sambou e Nives fuori con Stranges e Zingaro in campo.

7′ CAMBIO ANDRIA – Fuori Piperis dentro Petruccelli.

3’ GOL CERIGNOLA – Longo sigla subito il gol che riporta a tre le reti di vantaggio dopo un perfetto assist di Rodriguez.

Finito il primo tempo

46′ AMMONIZIONE ANDRIA – Coletti ammonito.

44’ GOL CERIGNOLA – Rosania anticipa tutti e sigla sugli sviluppi del corner il poker Cerignola.

43’ CERIGNOLA AVANTI – De Cristofaro calcia nel cuore dell’area di rigore ma Segantini è bravo a distendersi in corner

42’ ANDRIA PERICOLOSISSIMA – Yeboah si divora il gol del pari tutto solo davanti a Sarri calcia ma l’estremo difensore salva tutto.

40’ GOL ANDRIA – Rosania da poco entrato atterra Palazzo in area di rigore e Yeboah dal dischetto sigla il gol del 3 a 2

35′ CERIGNOLA AVANTI – Tiro di De Cristofaro e palla che tocca la parte alta della traversa.

33′ CAMBIO CERIGNOLA – Si fa male Siku entra Rosania.

31′ GOL ANDRIA – Palazzo entra in area in modo caparbio da destra e calcia in diagonale battendo Sarri.

25′ AMMONIZIONE ANDRIA – Fallo di Lanzolla su Rodriguez ed è giallo per il difensore biancazzurro.

22′ GOL CERIGNOLA – Ancora Rodriguez su assist di Marotta, palla indietro e tiro potente che Segantini non riesce a respingere.

18′ GOL CERIGNOLA – Marotta in posizione dubbia anticipa tutti ed al volo sigla il raddoppio.

11′ CERIGNOLA AVANTI – Rodriguez s’invola solitario ma Segantini è bravissimo nell’uscita e poi D’Orsi riesce a completare il disimpegno.

9′ GOL CERIGNOLA – Cross da destra di Celentano e Rodriguez da rapace d’area tocca quel tanto che basta la sfera per metterla dove Segantini non può arrivarci.

3′ CERIGNOLA PERICOLOSO – Segantini salva tutto su Sansone che raccoglie un perfetto cross di Marotta dall’altro lato.

