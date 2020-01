Questura di Andria, il ministro Boccia: «Questo passaggio legislativo sarà decisivo»

«Questo passaggio legislativo sarà quello finale per la questura di Andria, per il Comando provinciale dei carabinieri e il Comando provinciale della Guardia di Finanza. Credo sia un obbligo per tutti noi garantire a questa terra più uomini e certezze nelle attività quotidiane che le forze dell’ordine fanno, vale anche per i vigili del fuoco». Lo ha dichiarato questa mattina a Barletta il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano dei tempi per il completamento dei lavori per la questura di Andria.

In particolare per il comando dei vigili del fuoco, per il cui comando provinciale non sono ancora partite le procedure per il bando di gara dei lavori, Boccia ha detto che «è uno dei temi oggetto della valutazione che il prefetto Valiante sta facendo, presto vi faremo sapere qual è il percorso che sarà attivato».