Pedone 72enne investito in viale Istria: trasportato in codice giallo al “Bonomo”

Un pedone 72enne è stato investito in viale Istria da una vettura utilitiaria, guidata da un 80enne e proveniente dal passaggio a livello, che ha svoltato a sinistra. Il tutto attorno alle 10.45 di questa mattina. L’uomo, che stava attraversando la strada, è rimasto ferito a terra sino all’intervento rapido dell’automedica dal vicino Ospedale “Bonomo”. L’equipe sanitaria, giunta sul posto, ha dovuto stabilizzare il paziente ed ha deciso, a causa dell’impegno delle altre postazioni con ambulanza del 118, di trasportare in barella a piedi in Pronto Soccorso il malcapitato. Il 72enne è stato trasportato in codice giallo per ulteriori accertamenti.

L’autista della vettura, anch’egli anziano, si è immediatamente fermato e successivamente, in evidente stato di agitazione, è giunto in Pronto Soccorso al “Bonomo” per ulteriori accertamenti. Traffico in tilt in un orario ed in una zona particolarmente trafficata. Sul posto anche i Carabinieri ed il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.