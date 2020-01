Esplosione in via delle Rose: atto intimidatorio ai danni di un nucleo familiare

Un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti di un nucleo familiare residente in via della Rosa nella periferia di Andria. E’ stata una potente deflagrazione, questa notte poco dopo le 4, a svegliare l’intero quartiere in città. Ad esplodere un ordigno la cui natura è ancora al vaglio degli inquirenti. Un ordigno, tuttavia, sicuramente indirizzato a chi risiede in quella palazzina con un’abitazione singola. Danneggiato in modo importante, anche se non si riscontrano danni strutturali, l’ingresso all’abitazione oltre a due auto di proprietà della stessa famiglia parcheggiate in strada ed altre due vetture in sosta a poca distanza. I Carabinieri, giunti sul posto dopo pochi minuti dall’esplosione, non escludono nessuna ipotesi.

Si valutano i precedenti che uno dei familiari avrebbe e si cerca di capirne il movente e la mano che ha piazzato quell’ordigno. Acquisite anche diverse immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona mentre questa notte, sul posto, giunta anche una squadra di Vigili del Fuoco per valutare eventuali danni strutturali oltre ad una squadra del nucleo artificieri dei Carabinieri, proveniente da Bari, per valutare la natura dell’ordigno stesso. Molto complesso anche per la nostra troupe effettuare delle immagini a quanto accaduto per raccontarvi un nuovo episodio grave di cronaca nella città di Andria visto l’invito insistente e piuttosto brusco, di chi stava rimuovendo stamane i residui della deflagrazione, ad andar via e a non riprendere nulla.