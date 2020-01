Animatori di Unitalsi ad Assisi da tutta Italia: Andria presente

Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio si incontreranno ad Assisi più di 300 animatori dei pellegrinaggi provenienti da tutta Italia per partecipare all’annuale appuntamento nazionale di formazione organizzato dall’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) a loro dedicato. L’appuntamento avrà come tema centrale l’Immacolata, tema scelto e proposto dal Santuario di Lourdes per la stagione dei pellegrinaggi.

«La figura dell’animatore è centrale nella nostra attività – spiega Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi – perché a lui è affidato un prezioso servizio in favore dei soci pellegrini, volontari e sofferenti: il compito di accompagnare chi vive l’esperienza del pellegrinaggio in un cammino di spiritualità e di gioia, ripercorrendo la strada di Bernadette per arrivare all’incontro personale con la Madre di Dio e Suo Figlio e per imparare a vivere con il cuore aperto alla fraternità e alla solidarietà».

L’incontro sarà aperto venerdì 10 gennaio alle 16.00 dall’intervento di padre Alberto Maggi, biblista dell’Ordine dei Servi di Maria, sul tema “Maria di Nazareth”. Seguirà la relazione di don Sabino Troia, assistente Unitalsi della Sottosezione di Andria, su “Immacolata Concezione, storia e significato del dogma”. La prima giornata di lavori si concluderà con la relazione “Storia della apparizione: Io sono l’Immacolata Concezione” a cura del presidente Diella.

Sabato 11, i lavori saranno aperti dall’intervento di mons. Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi, su “L’Immacolata Concezione, un dono per la Chiesa e per ogni credente nel cammino della vita verso la vita”. Seguiranno gli interventi di Francois Vayne, già direttore di Lourdes Magazine, giornalista e scrittore, su “L’Immacolata e Bernadette, un cammino di amicizia e di gioia” e, al termine, la relazione del presidente nazionale “La notte della Bianca: dall’esperienza, una proposta di percorso per tutti; segni e significati per un cammino di gioia”. La sessione pomeridiana sarà aperta dalla relazione e dai laboratori di approfondimento di Silvia Della Morte che interverrà sul tema “Persone, personaggi e invisibili” nel cammino degli animatori”. La giornata proseguirà con l’intervento di mons. Antonie Herouard, vescovo e delegato pontificio presso il Santuario di Lourdes, “Lourdes e il suo messaggio, il Santuario, i pellegrinaggi: il cammino continua”. A termine dei lavori alle 21:15 è prevista la processione serale presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Domenica 12 gennaio prevista la relazione di Rosanna Virgili docente di esegesi dell’Antico Testamento presso l’Istituto teologico Marchigiano, “Maria donna della tenerezza” cui seguiranno le riflessioni conclusive sull’incontro di formazione e saranno presentate le proposte per i pellegrinaggi 2020 a Lourdes. La celebrazione alle 11.30 della messa nella Basilica Santa Maria degli Angeli concluderà l’incontro.