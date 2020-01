Terremoto: nessun danno rilevato nelle scuole, domani lezioni regolari

Questa mattina, poco prima delle 9.00 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel territorio di Andria.

Alcuni Dirigenti Scolastici hanno ritenuto di applicare i propri piani di sicurezza evacuando le scuole. Pur in assenza di segnalazioni di danni ed in presenza di una scossa di modesta entità, questo Comune ha ritenuto opportuno effettuare attraverso la propria struttura tecnica e di Protezione Civile, sopralluoghi di verifica puntuale per garantire l’assenza di ogni possibile effetto secondario del sisma, per consentire la ripresa dell’attività scolastica in tranquillità.

Sono state organizzate per lo scopo cinque squadre con tecnici laureati presenti oggi nella struttura tecnica comunale insieme a personale della Polizia Municipale.

Le verifiche sono state completate alle 14.00, senza rilevare alcun effetto derivante dal sisma. La struttura di Protezione Civile comunicherà ai Dirigenti Scolastici l’esito positivo delle verifiche al fine della normale ripresa delle attività. Non si registrano segnalazioni di danni per gli altri edifici pubblici di proprietà comunale.