Settore giovanile Fidelis, inizia bene il 2020 della Juniores: vittoria in rimonta con il Bitonto

È iniziato nel migliore dei modi il 2020 per la Juniores di mister Di Palma. I giovani biancazzurri hanno sconfitto in rimonta il Bitonto per 3-2. Nel finale di gara decisivo il gol del giovane Di Palma. Vittoria importantissima per i ragazzi che nel prossimo weekend affronteranno in trasferta il Vastogirardi.

Altri 3 punti fondamentali per gli Allievi del tecnico Alessandro Di Bari che hanno sconfitto 3-2 l’Audace Cerignola e mantengono la vetta in solitaria del girone B. Domenica prossima i giovani andriesi affronteranno l’Athena calcio Barletta allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” . Un buon pari, invece, per i giovanissimi del duo Pizzolorusso-Lagrasta. 1-1 contro lo Sporting Club. I leoncini biancazzurri nel prossimo match affronteranno in trasferta il Don Uva Bisceglie.