Nuova Andria, il 2020 comincia a rilento: un pareggio e due sconfitte

Il 2020 della NUOVA ANDRIA Calcio non comincia nel migliore dei modi. Nell’ultimo weekend dei vari campionati il Settore Giovanile porta a casa solo un punto su tre partite disputate.

Partiamo dalla Juniores che apre l’anno con una sconfitta casalinga per 2-4 contro l’Unione Calcio Bisceglie. Anche all’andata lo stesso esito al “Di Liddo”. Dopo un primo tempo combattuto e chiuso sull’1-1, vantaggio ospite e pareggio di capitan Di Bari, i biscegliesi trovano le altre reti nella ripresa e Lorizzo, all’esordio, sigla il gol che accorcia le distanze. Nel prossimo turno, sabato 11 gennaio ore 14.30, i ragazzi di mister Mario Petrocelli saranno di scena a Barletta contro l’Audace.

Prima sconfitta, dopo 10 vittorie consecutive, per i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli che cadono 2-1 nel derby contro la Football Academy Andria, mantenendo comunque la vetta della classifica del campionato Provinciale. Nel primo tempo la NUOVA ANDRIA Calcio trova la rete del vantaggio grazie ad un autogol degli avversari. Nella ripresa cattivo approccio dei ragazzi mister Fanelli e, contestualmente, bella reazione della Football Academy che prima pareggia i conti, poi trova il vantaggio nel finale. Una sconfitta che interrompe la striscia di risultati utili degli Under 15 ma non toglie il primato in classifica. Nel prossimo turno, sabato 11 gennaio alle 16.30, presso il “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria, i Giovanissimi affronteranno lo Sport Spinazzola.

Infine domenica mattina gli Allievi trova un punto prezioso a Cerignola contro la Soccer Academy. Nel primo tempo la NUOVA ANDRIA Calcio trova il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Mansi. I padroni di casa pareggiano e poi ribaltano il risultato. Quando tutto sembrava perduto, ecco il gol in extremis di Ferri che fissa il punteggio sul 3-3. Nel prossimo turno gli Allievi ospiteranno al Sant’Angelo dei Ricchi, domenica 12 gennaio alle 9.30, la Nicola Di Leo.