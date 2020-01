Nel ricordo di Terry Calvano: messa il 9 gennaio ad un anno dalla sua scomparsa

Si terrà giovedì 9 gennaio alle ore 18.30 presso la chiesa SS. Trinità la messa in ricordo di Teresa Calvano ad un anno dalla sua scomparsa.

“Terry”, la guerriera sorridente che ha lottato contro un osteosarcoma per diverso tempo senza mai perdere la speranza. Una forza della natura, amata e adorata anche da chi non la conosceva personalmente. Inoltre nel periodo della sua malattia aveva ideato (T)urban wave, un’iniziativa nata in collaborazione con la onlus Onda d’urto, e che chiamava a raccolta le “donne oncologiche” volontarie perché realizzassero turbanti fashion.

La famiglia invita parenti, amici e quanti la rispettarono e onorarono prima e dopo la sua scomparsa.