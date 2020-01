Abbandona rifiuti nelle campagne: 3Place sorprende sporcaccione in via Vecchia Spinazzola

L’associazione “3Place” continua la lotta contro chi non rispetta l’ambiente e abbandona i rifiuti. Sul social network Facebook i volontari hanno pubblicato un video di uno “sporcaccione” sorpreso ad abbandonare rifiuti in via Vecchia Spinazzola, nel territorio di Andria, subito dopo il boschetto di Sant’Agostino.

«Il video è stato già consegnato alle forze dell’ordine – affermano i volontari – e quindi ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Si tratti di un uomo di circa 50 anni che ha abbandonato i propri rifiuti in luogo che già da tempo è ritenuta una discarica a cielo aperto».