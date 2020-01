La regione flagellata da freddo e vento forte, raffiche sino a 100 chilometri orari

Temperature in picchiata e forti venti di burrasca stanno flagellando tutta la Puglia da oltre 24 ore. Disagi si sono verificati in diverse zone della regione a causa degli alberi abbattuti e altre situazioni di pericolo. Interrotti molti collegamenti marittimi per via delle mareggiate mentre nelle campagne è cominciata la conta dei danni.

