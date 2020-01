“Arriva pedalando la Befana”, torna ad Andria la tradizione ecosostenibile

La vecchietta scorbutica e generosa “che tutte le feste si porta via”, di solito, preferisce la sua vecchia adorata scopa d’ordinanza per riempire di dolciumi o carbone le calze che i più piccoli hanno appeso ai camini o vicino alle finestre. Ma l’età avanza e la vecchia befana, tra un acciacco e l’altro, anche quest’anno ha deciso di scendere dalla scopa e salire in sella ad una bicicletta.

Lunedì 6 gennaio 2020, alle 11.30, torna la terza edizione di “Arriva pedalando la Befana”. Le Befane percorreranno le vie del centro cittadino per poi giungere in bicicletta nel cortile dell’Oratorio Salesiano, dove consegnerà regali ai bambini presenti.

La befana non è indifferente all’emergenza ambientale in corso, pertanto non solo arriverà in bicicletta, ma quest’anno ha deciso di impacchettare i doni con carta da regalo riciclata.

Grandi e piccini sono tutti invitati presso l’Oratorio Salesiano che è stato e continua ad essere per gli andriesi “casa che accoglie, chiesa che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile dove incontrarsi”.

Non mancate…la Befana vi aspetta!