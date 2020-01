Nuova tragedia sull’Andria-Bisceglie: auto contro albero, muore 25enne andriese

Un tragico incidente è accaduto questa sera attorno alle 23.30 sulla provinciale 13 “Andria-Bisceglie” subito dopo il ponte autostradale.

Un’auto, una Lancia Y grigia, per cause ancora in fase d’accertamento è finita fuoristrada schiantandosi contro un albero.

Nell’impatto violentissimo ha perso la vita il conducente del veicolo, un 25enne andriese.

Sul posto intervento di un’auto medica, dell’ambulanza del 118 “Andria 2” e dei Vigili del Fuoco. Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.