Auto in fiamme in via Ernandez della Torre ad Andria

Un’auto è completamente andata in fiamme ad Andria, in via Ernandez della Torre, nei pressi della Scuola “Aldo Moro” pochi minuti fa. Incendio che ha causato una colonna di fumo importante causando disagi a tutti residenti delle palazzine nei paraggi. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estirpare le fiamme. Intervenuta anche la Polizia di Stato per i primi rilievi. Non è ancora chiaro come come si sia verificato l’incendio.