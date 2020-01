Il Natale dell’Istituto “Rosmini” tra famiglia, solidarietà ed ecologia

Il 20 dicembre si sono concluse, nella scuola dell’infanzia dell’8 Circolo Didattico “A. Rosmini”, tutte le iniziative inerenti alla festa del Natale. Il Natale, è una delle ricorrenze più ricche di significato che coinvolge la società, la famiglia e la scuola in atteggiamenti e comportamenti che toccano profondamente i sentimenti. È la ricorrenza più “magica” dell’anno, fatta di messaggi autentici quali l’amicizia, l’amore, la solidarietà che rappresentano i valori fondamentali per una pacifica convivenza. Il Natale diventa lo sfondo per molteplici attività che favoriscono lo sviluppo della creatività dei bambini attraverso l’uso di tutti i linguaggi: grafico – verbale – gestuale. Gli alunni sono stati protagonisti di un interessante progetto dal titolo RICICREANDO con la realizzazione del “Mercatino di Natale.

Il mercatino è stato uno degli spazi di interazione didattica permanente tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria: un momento della vita scolastica che ha visto i bambini impegnati in attività di riciclaggio, creando, insieme alle insegnanti, qualcosa di originale e di semplice e diventando promotori di solidarietà. I genitori hanno avuto un ruolo fondamentale per il loro aiuto, rendendosi disponibili nella vendita di tali oggetti e dimostrando sempre sensibilità, spontaneità e gentilezza d’animo di fronte a tale iniziativa alla quale hanno contribuito generosamente.

Il ricavato delle vendite è stato devoluto alle associazioni UNITALSI finanziando il “PROGETTO DEI PICCOLI” ed all’associazione “BIANCA CARAVAGLIA” a sostegno della ricerca e della cura dei tumori infantili. Oltre al Mercatino, i piccoli, sono stati protagonisti di un magnifico concerto svoltosi nel plesso Graziella Mansi, di via Barletta con la partecipazione della scuola MUSINCANTO, a momenti di recitazione e rappresentazione scenica con i piccoli attori del plesso Don Milani e infine nel plesso Rosmini si è svolto un momento di preghiera con la guida di don Cosimo Sgaramella.

Questo progetto, attraverso esperienze concrete e coinvolgenti ha inteso valorizzare e condividere la gioia dello stare insieme favorendo la costruzione di relazioni positive con gli altri nel rispetto e nel confronto reciproco.