“La storia di Aladdin”, torna in scena la Compagnia Dallaluna Music Teathre

Una favola senza tempo, raccontata in chiave moderna, attraverso il fascino che solamente il teatro e la musica sanno esprimere. Un viaggio nella fantasia de “Le mille e una notte”, alla scoperta dei fantastici personaggi di una storia antica ma che è sempre attuale. Quella di Aladdin, il protagonista del musical portato nuovamente in scena dalla Compagnia Dallaluna Music Teathre, sotto la direzione artistica di Michele Marmo, in due serate: domenica 5 gennaio, alle 18, al Teatro Comunale di Corato e lunedì 6 gennaio, alle 20.30 al Teatro Verdi di San Severo.

Un sogno ad occhi aperti lungo due ore, tra suggestive coreografie, proiezioni grafiche, coreografie e canzoni eseguite dal vivo: un doppio spettacolo che segna un gradito ritorno, dopo lo strepitoso successo riscosso nel 2018.

Sul palco attori, ballerini, coristi e figuranti: una trentina gli artisti che porteranno in scena lo spettacolo, sotto la direzione artistica di Michele Marmo, che cura anche la regia. Le coreografie sono invece state seguite da Caterina D’Angelo, del Centro Teatro Danza di Dora Martinelli. L’allestimento tecnico da Antonio Moschetta mentre le scenografie digitali sono opera di Beppe Perri. E poi i principali protagonisti: i performers Arcangelo Zagaria (nel ruolo di Alladin), Francesco Doronzo (in quello di Jafar) e Asia Marcassa (la splendida Jasmine). E poi Antonio Memeo (il sultano), Antonella Liso (Jago) Angelo Gallone (il genio), Giuliano Giuliani (il principe Akmed) e Michela Masciavè (nel ruolo della scimmietta).

Talenti valorizzati dal lavoro della compagnia, che ha come obiettivo proprio quello di offrire una opportunità a tanti artisti locali o che scelgono di venire qui per vivere della loro passione.

Il servizio.