Fidelis pre Gelbison, Favarin: «Non ci sono più appelli. Vietato sbagliare»

E’ un Giancarlo Favarin determinato quello che si presenta in conferenza stampa nel pre gara della sfida tra la sua Fidelis Andria ed i campani della Gelbison di Squillante. Gara in programma domenica allo Stadio “Degli Ulivi” con inizio alle 14,30. Gara che segna l’inizio del 2020 e del girone di ritorno. Gara che secondo il tecnico andriese non concede più appelli.

In due settimane, nella pausa natalizia, Favarin ha potuto lavorare intensamente sull’inserimento degli ultimi arrivati e sulle soluzione tecnico-tattiche in grado di cambiare il volto di una squadra rivoluzionata ma che per il tecnico toscano è ora più completa soprattutto nel reparto under.

La Gelbison è una squadra ostica e contro la squadra di Luigi Squillante sarà uno scontro diretto per la salvezza. All’andata fu un inizio shock per la Fidelis che subì tre reti in pochi minuti e perse l’esordio di un campionato che fino a questo momento è stato molto negativo.

Ultima chiosa di Favarin sulla necessità di far tornare il “Degli Ulivi” un vero e proprio fortino anche con l’ausilio del fondamentale pubblico andriese. Domenica nuova forma di protesta della tifoseria organizzata che ha annunciato 45 minuti di silenzio.

Il servizio completo su News24.City.