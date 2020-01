Epifania, l’invito di Unibat: «La spesa a saldi si fa nei mercati della Bat»

“Spendere bene i propri Saldi al mercato”. E’ questo lo slogan lanciato dalle due Associazioni di Categoria Unibat e CasAmbulanti per il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio.

Soddisfatto il leader sindacale pugliese, l’andriese Savino Montaruli, che ha dichiarato: «Sono felice del risultato ottenuto con abnegazione e non senza fatica, visto che le ordinanze di Andria e di Trinitapoli sono state firmate nella tarda mattinata di venerdì 3 gennaio ma tutto è bene ciò che finisce bene quindi sarà La Befana dei Mercati nella Provincia Bat. Ringrazio il Commissario Straordinario del comune di Andria, il dott. Gaetano Tufariello e tutti gli Amministratori pubblici e dirigenti comunali Suap che hanno applicato correttamente la norma ed accettato le richieste delle Associazioni di Categoria e degli ambulanti concessionari di posteggio nei mercati del lunedì ad Andria, a Minervino Murge ed a Trinitapoli, dove i mercati si svolgeranno regolarmente in giornata festiva, parificando le opportunità con il commercio a sede fissa, come affermato dalle leggi vigenti, fino a poco tempo fa disattese anche a causa dell’inerzia di chi avrebbe dovuto e che dovrebbe rappresentare le Piccole Imprese, beneficiando, quasi sempre senza merito ma nel nome di tale pseudo-rappresentanza, di prebende pubbliche. Un buon lavoro dunque a tutti i concessionari di posteggi e che sia davvero La Befana degli Ambulanti tanto vessati, discriminati ed emarginati. Ai consumatori auguriamo di spendere bene i loro saldi nei mercati della Bat il giorno dell’Epifania – ha concluso Montaruli».

Grazie a questo grande lavoro è stato evitato il grave danno della sovrapposizione di più mercati in caso di spostamento del giorno al martedì, con la perdita di una giornata di lavoro per gli Ambulanti che ringraziano per il risultato ottenuto.