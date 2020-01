Danni ad una vettura nella “voragine” di Piazza Bersaglieri d’Italia

Questa mattina il danno provocato è stata la perdita della protezione del motore di una autovettura. Le foto testimoniano chiaramente quanto accaduto, ma i disagi per quella buca ed altre presenti in piazza Bersaglieri d’Italia, più comunemente nota come piazza della Stazione sono stati davvero tanti. Quella buca che ormai è divenuta una piccola “voragine” peggiora di giorno in giorno ed è difficilissima da evitare per le vetture visto che è posizionata proprio a centro strada. Tra l’altro è parzialmente inglobata nelle strisce pedonali con possibile nocumento anche ai pedoni.

Non si contano le buche in città su manti stradali vecchi e fatiscenti, ma questa buca e le altre presenti in quella piazza, sono sicuramente da attenzionare particolarmente. La speranza è che vi sia un intervento rapido di sistemazione della buca ma anche che vi siano interventi stradali decisamente più incisivi rispetto a quelli effettuati sino a questo momento sulle strade cittadine per evitare altri danni agli automobilisti ed ai pedoni. Il Comune di Andria è spessissimo citato in giudizio e soccombente nei sinistri stradali con un aggravio di costi ulteriori sulla comunità.