Colto da malore alla guida, salvato dal rapido intervento della Polizia Locale

Ieri mattina, alle 10.15, l’attenzione dell’equipaggio di una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento in transito su Via Castel del Monte nei pressi dello svincolo per la S.P. 231 veniva attirata dal conducente di un’autovettura Ford Mondeo che con i proiettori della sua auto lampeggiava agli agenti e poi si fermava al margine della strada.

Gli Agenti si fermavano e avvicinatisi all’uomo, un sessantenne andriese, apprendevano che questo, cardiopatico, accusava un evidente malore. Rchiedevano subito l’Intervento dell’autoambulanza del 118 ma avvedutisi della gravità della situazione uno di essi si poneva alla guida dell’auto del malcapitato e, preceduto dall’auto di servizio a sirene spiegate, si portavano immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Andria, senza attendere l’arrivo dell’autoambulanza.

All’uomo venivano diagnosticati seri problemi cardiaci tanto che in serata veniva ricoverato nel reparto di cardiologia del medesimo nosocomio.

Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato conseguenze drammatiche per il paziente.