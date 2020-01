Regionali 2020, Emiliano ad Andria martedì 7 gennaio

«Martedì 7 gennaio sarà ad Andria il Presidente uscente Michele Emiliano, che ha deciso di ricandidarsi alla guida della Regione Puglia, e ha deciso di farlo passando per le primarie». Lo annuncia in una nota il consigliere regionale Sabino Zinni. Il Governatore della Regione Puglia sarà ospite della Sala Attimonelli a partire dalle ore 19.

«Perché il Centrosinistra, nonostante tutti i difetti che può avere, è abituato a fare così, non fa riunioni a Roma per decidere il futuro candidato presidente di un territorio, dà la parola ai cittadini di quel territorio, chiedendo loro di recarsi ai seggi per decidere.

Martedì prossimo Emiliano sarà in città per spiegare perché ha deciso di candidarsi a guidare per altri 5 anni una regione bella e difficile come la nostra, perché la sua proposta è più credibile delle altre, perché la Puglia non può fermarsi proprio ora. Non mancate!».