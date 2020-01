Raccolta differenziata: Andria sarà dotata di 124 mini isole ecologiche

Il Comune di Andria sarà dotato di 124 mini isole ecologiche dando quindi la possibilità ai cittadini di differenziare il rifiuto anche nelle aree verdi e pedonali, e nei siti di aggregazione

(impianti sportivi e scuole) e siti di attrazione extraurbani (Castel del Monte e Borgo di Montegrosso).

Le 124 isole ecologiche saranno composte da quattro contenitori, pennone identificativo e struttura di fissaggio per un costo totale di circa 90 mila euro. Una scelta, quella del Comune di Andria, per far crescere il senso civico della comunità e per debellare l’angusto fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada e in periferia.