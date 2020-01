I 100 anni di nonna Caterina: «Amore, preghiera e sogni»

La speranza di vita in Italia continua a salire e si attesta per le donne oltre gli 85 anni. Ma festeggiare un secolo di vita, con la lucidità e la voglia di continuare a sognare, è qualcosa di più unico che raro. Ed è accaduto ad Andria dove la signora Caterina Bellezza, nella sua abitazione e con l’amore dei suoi quattro figli, dei suoi nipoti e pronipoti sino alla quarta generazione, ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Mamma e casalinga, amore sconfinato per la sua famiglia e per suo marito, Emanuele, scomparso ventisei anni fa ma che mostra con orgoglio in una foto di molti anni fa quando, dice nonna Caterina, «non esisteva il trucco e la bellezza era tutta naturale».

Un secolo di vita trascorso con la forza di chi sa che deve superare ostacoli e continuare a combattere ogni giorno. Preghiera e vita semplice, figlia di un fruttivendolo e trempra dura di chi sa cosa significa soffrire. Cinque anni fa, all’età di 95 anni, ha superato un’altra delle sfide a cui la vita l’ha messa di fronte e cioè una frattura al femore e l’operazione da cui ha avuto la forza di rialzarsi. Si accompagna anche con il girello in alcune circostanze, qualche acciacco fisico ma la gioia di vivere un sogno vero nel giorno in cui scocca l’ora del secolo di vita. Impossibile tornare indietro con la memoria ai molteplici ricordi di una vita. Una nota dell’amministrazione commissariale, assente con i propri delegati per impegni istituzionali, giunta attraverso una lettera a casa Bellezza, mette in evidenza come l’auspicio sia quello di continuare a sognare nuovi traguardi. Amore, sogni e preghiera. Una ricetta ancora valida con l’esempio di nonna Caterina, per una vita se non da centenari almeno di grande serenità.

Il servizio di News24.City.