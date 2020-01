Fidelis, Iannini suona la carica: «Le chiacchiere stanno a zero. Serve la scossa con la Gelbison»

Langone Aboubacar, Sambou Boubacarr e Lukas Sevcik. L’avvio di 2020 colma la necessità di rinforzare il parco under per la Fidelis Andria e lo fa con tre nuovi arrivi. Langone e Sambou arrivano in prestito dalla C, dal Picerno, e hanno già affrontato i biancoazzurri nell’ultimo campionato di serie D. Il primo, mezz’ala originario della Costa d’Avorio ma con passaporto italiano, classe 2000 e tre reti messe a segno nelle 23 presenze della scorsa stagione vissuta da protagonista nella formazione lucana. Stesso anno di nascita e stessa provenienza anche per Sambou, nazionalità gambiana ed esterno di centrocampo a sinistra che lo scorso anno collezionò 20 presenze ed un gol. Entrambi saranno a disposizione dalla gara casalinga del 19 gennaio contro il Gladiator. Lukas Sevcik è invece un centrocampista slovacco classe 2001 proveniente dall’FC Nitra. Si è allenato con il gruppo nelle scorse settimane prima di ricevere il transfer e l’ok per giocare in Serie D. Sarà a disposizione già nella prossima sfida contro la Gelbison, che per capitan Gaetano Iannini rappresenterà la partita della scossa.

Il mercato in entrata in casa Fidelis non si ferma qui: la società è al lavoro per un altro under e un over, con fari puntati su difesa e attacco. Vicino anche il ritorno di Ruben Nives, laterale classe 2000 ad Andria a inizio stagione prima di passare all’Audace Cerignola. Da uomo d’esperienza, Iannini ha un messaggio per chi arriverà nello spogliatoio.

Il presente, come un anno fa, fa rima con Gelbison. Avversario d’esordio nel 2019, replica nel 2020. L’anno scorso finì 0-0, quest’anno la classifica impone alla Fidelis – terzultima – la ricerca dei tre punti.

Convinzione, orgoglio e agonismo. Tre linee guida per ritrovare il successo al Degli Ulivi, assente dal 22 settembre, per credere nella salvezza.