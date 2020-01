Scuola “Jannuzzi”, un altro passo verso la riqualificazione

Un nuovo passo, l’ennesimo necessario per proseguire un iter atteso da tempo. La nuova struttura scolastica dell’istituto “Jannuzzi”, nel Quartiere di Santa Maria Vetere ad Andria, prende sempre più forma, se non materialmente, quanto meno sugli atti burocratici. Infatti è stata acquisita l’attestazione dello stato dei luoghi redatta dalla Direzione dei lavori in data novembre 2019.

Ecco tutto il cronoprogramma per il via libera del progetto: dopo il via libera al progetto definitivo approvato il 9 aprile 2019 dalla Giunta comunale, il 27 giugno è pervenuta la nota dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con la quale è stata comunicata la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, mentre il 30 agosto la ASL Bt ha comunicato il parere igienico sanitario favorevole per gli aspetti di stretta competenza del SISP, ai sensi del R.R. n.13/2009 Regione Puglia. L’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Andria ha così dato via libera in toto al progetto definitivo. A novembre 2019, come detto, è stata acquisita l’attestazione dello stato dei luoghi. Ora è tempo della gara d’appalto per individuare l’azienda che si occuperà dei lavori. Si partirà da un importo a base d’asta soggetto a ribasso di 2.371.887,09 euro.

Si tratta di un ulteriore passaggio progettuale sulla base del cronoprogramma previsto nel progetto più ampio “Centrare le periferie”, finanziato dal Governo al Comune di Andria per circa 6 milioni di euro, insieme agli altri interventi ( 2° lotto ex-Mattatoio, videosorveglianza e illuminazione pubblica di alcune strade spontanee), per i quali sono in corso le altre attività previste.

L’idea progettuale sviluppata dai progettisti prevede la creazione di 5 aree tematiche, quali: 1) Spazi di gruppo (aule primo piano); 2) Spazi individuali (aree per favorire lo studio individuale e la gestione autonoma del proprio tempo); 3) Spazio dell’esplorazione (laboratori multidisciplinari); 4) Piazza o Agorà ( corte e spazi di aggregazione-teatro); 5) Spazi informali e relax (palestra e aree sportive).