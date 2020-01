Nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento: via libera dell’ente comunale

Sarà l’AGER, l’agenzia regionale per la gestione dei rifiuti, la stazione appaltante e centrale unica di committenza rispetto all’ormai liquidata ARO BT2. E’ una delle novità previste nel nuovo bando per l’affidamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani della città di Andria, approvato dalla gestione commissariale proprio allo scadere del 2019. L’appalto sarà, in realtà, affidato dopo una gara ponte di soli due anni rispetto ai nove, anzi dieci, appena trascorsi. Il quadro economico non dovrà superare gli undici milioni e seicentomila euro mentre sono previste delle migliorie del servizio che nello scorso bando non erano contemplate. Tra le principali novità, a carico della nuova ditta, vi sarà la raccolta ed il trasporto dei rifiuti anche nei giorni festivi infrasettimanali, il servizio di raccolta vetro effettuato a decorrere dalle 6 di mattina, due interventi di pulizia del Ciappetta-Camaggio, un congruo budget per la raccolta dell’amianto e relative attività preventive oltre alla rimozione delle carogne di animali. Ci sono anche le attività di diserbo stradale della tangenziale, la pulizia delle fontane e la pulizia delle aree verdi comunali. C’è anche, tra le migliorie, la presa in carico della gestione degli 11 eco-compattatori già installati sul territorio cittadino.

La realizzazione del nuovo progetto tecnico ed economico realativo a questo importante affidamento, è stato predisposto e consegnato dalla società “Vitruvio” che negli elementi di valutazione del bando ha previsto anche diverse ulteriori migliorie che aumenterebbero il punteggio dei concorrenti come per esempio il potenziamento del servizio di spazzamento meccanizzato misto del centro urbano con tre interventi a settimana ulteriori oltre quelli previsti dal capitolato. C’è anche la possibilità di inserire un giro aggiuntivo di raccolta domenicale delle utenze non domestiche od il potenziamento del servizio di raccolta degli ingombranti oltre al potenziamento dello spazzamento nelle zone di Castel del Monte e Montegrosso. Valutazione ulteriore avrà anche l’ulteriore potenziamento del servizio di spazzamento manuale nel centro storico e nelle zone pedonali di Andria con ripasso pomeridiano ogni giorno della settimana. Nuove idee di gestione dei diversi servizi che, tuttavia, dovranno trovare reale riscontro nelle ditte partecipanti al bando. L’attuale affidamento, comunque, non terminerà prima del 31 agosto 2020 data in cui dovrebbe già esser stato individuato il nuovo gestore e data in cui finirà l’ulteriore proroga di 11 mesi fatta alla Sangalli ad ottobre scorso.