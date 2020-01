“La Befana incontra Baba Jagà”, presentazione del libro il 7 gennaio

Martedì, 7 gennaio 2020, in occasione del Natale ortodosso, la Caritas diocesana di Andria con il Comitato accoglienza bambini bielorussi, presso i nuovi locali di ministero pastorale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via Ponchielli 8, alle ore 19.00 presenteranno il libro italo-russo di Luigi Pomo “La Befana incontra Baba Jagà”.

Sarà presente l’autore che nella descrizione del lavoro afferma: «Questo lavoro, che dura da due anni circa ed è stato pubblicato il 4 ottobre 2019 a Mosca, è iniziato grazie a numerose lezioni d’italiano, da me tenute attraverso il WEB, ad insegnanti di lingue straniere russe e bielorusse. Nelle piacevoli conversazioni che ne seguivano, ho scoperto un personaggio della tradizione favolistica slava che aveva caratteri comuni con la nostra Befana. Questo sapere ha dato lo spunto per la scrittura di un racconto nel quale la Befana, desiderosa di conoscere Baba Jagà, riusciva nel suo intento, grazie alla bontà della sua persona e dei suoi dolci. Dall’incontro di questi spiriti, diversi ma volenterosi, nasceva la sinergia utile alla conversione del cuore dell’uomo. Per completare l’opera si è pensato di redarre un’originale e breve grammatica italiana, spiegata punto per punto in russo».

All’incontro sarà presente Elena Masko (Product Menager, Minsk) e parteciperanno alcuni bambini con le rispettive famiglie accoglienti del progetto invernale della Caritas. Un progetto attivo dal 2003 che accoglie minori provenienti dalla Bielorussia in seguito all’esplosione del reattore nucleare di Chernobyl nel 1986.

Il racconto sviluppa altri temi vicini alla visione e alla missione della Caritas come la nonviolenza, il valore delle tradizioni e della cultura, la custodia del creato, come anche l’inserimento di tratti caratteristici della nostra Italia.

L’incontro è rivolto a tutti, in modo particolare a quanti sperimentano l’accoglienza e l’adozione in famiglia di minori che provengono dalle nazioni slave e a quanti sono studiosi delle lingue slave.