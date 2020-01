La Fidelis Andria batte tre colpi di mercato: Langone, Sambou e Sevcik

Langone Soumahoro Aboubacar, Sambou Boubacarr e Lukas Sevcik. Sono i tre nuovi arrivi messi a segno dal responsabile dell’area tecnica Fabio Moscelli. Tre arrivi che rimpinguano e sistemano il parco under della Fidelis Andria. I primi due già noti ai tifosi biancazzurri entrambi classe 2000 e protagonisti assoluti nella cavalcata che lo scorso anno portò alla promozione in serie C del Picerno. Per Langone, mezz’ala originario della Costa d’Avorio ma con passaporto italiano, classe 2000 e tre reti messe a segno nelle 23 presenze della scorsa stagione vissuta da protagonista nella formazione lucana. Stesso anno di nascita e stessa provenienza anche per Sambou, nazionalità gambiana ed esterno di centrocampo a sinistra che lo scorso anno collezionò 20 presenze ed un gol. Per entrambi formula del prestito ad Andria non avendo trovato troppo spazio quest’anno tra i professionisti con il Picerno e saranno a disposizione dalla gara casalinga del 19 gennaio contro il Gladiator. Lukas Sevcik, invece, centrocampista slovacco classe 2001 proveniente dall’FC Nitra, prima esperienza in Italia per lui, ha già avuto modo di farsi apprezzare in alcuni allenamenti svolti nelle scorse settimane con la squadra biancazzurra. Ora l’arrivo del transfer e la possibilità di impiego da parte del tecnico andriese.